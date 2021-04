Eiwitshift moet verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten verbeteren

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert maandag samen met 64 partners de ‘Green Deal Eiwitshift op ons bord’ met als doel de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitrijke producten in ons voedingspatroon te verbeteren. De eiwitshift streeft naar een milieuverantwoord en gezond voedingspatroon.

“De focus van deze Green Deal op consumptie van eiwitten is erg belangrijk met het oog op een duurzaam en toekomstgericht voedselsysteem”, verduidelijkt Zuhal Demir.

Eiwitten zijn onmisbaar als bouwstof voor het lichaam in groei, voor het aanmaken van bloedcellen, enzymen en hormonen en voor het onderhoud en herstel van lichaamsweefsels. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan eiwitten kunnen van dierlijke (vlees, vis, zeevruchten, insecten, melk en melkproducten, eieren), microbiële (fungi, bacteriën en microalgen) of plantaardige herkomst (granen, peulvruchten, noten, zaden) zijn. Een van de grote uitdagingen voor ons voedingspatroon is de verhouding te verbeteren tussen dierlijke en plantaardige of alternatieve eiwitbronnen. Die verhouding is vandaag zowel op het vlak van milieu als gezondheid niet optimaal.

Vlaming eet te weinig groenten, fruit, granen en peulvruchten

Zo legt ons voedingspatroon een zware druk op het leefmilieu en op de eigen gezondheid door een te hoog aandeel in dierlijke producten en zogenaamde lege calorieën (producten met een hoge energieaanbreng en lage nutritionele waarde). Daarnaast eet de gemiddelde Vlaming ook te weinig groenten, fruit, granen en peulvruchten.

Algemeen bekeken hebben dierlijke producten een grotere milieuvoetafdruk dan plantaardige eiwitbronnen zoals peulvruchten, granen en sommige andere vleesvervangers.

In een meer plantaardig en een minder dierlijk eetpatroon, halen we een kleiner percentage eiwitten uit dierlijke producten en een groter percentage uit plantaardige producten. Die evolutie wordt de eiwitshift genoemd. Vandaag is de verhouding ongeveer 60/40 dierlijke/plantaardige eiwitbronnen). Het doel is om de verhouding om te keren tot een verhouding van 40/60 dierlijke/plantaardige eiwitten tegen 2030. De Green Deal Eiwitshift die vier jaar loopt, wil bijdragen aan die doelstelling.

“Voedselroutines doorgronden”

Om de doelstelling van de eiwitshift naar de praktijk te brengen, worden inzichten samengebracht over voedingsgewoonten en routines in Vlaanderen. “We maken werk van het doorgronden van de voedselroutines die actief zijn in Vlaanderen. Op basis daarvan kunnen we, samen met alle deelnemers van de Green Deal, gerichter werk maken van een eiwitshift met een positieve impact op verschillende domeinen”, verduidelijkt Kristof Rubens van het Departement Omgeving, de initiatiefnemer van deze Green Deal.

De Green Deal biedt een platform om een diverse set van partners samen te brengen. Ketenpartners uit de landbouwsector, de voedselverwerkende nijverheid, de retail- en cateringsector zijn vertegenwoordigd. Ze worden aangevuld met partners die een rol spelen in het bredere voedselsysteem: kennisinstellingen, onderzoeksgroepen, ngo’s, beroepsorganisaties en (lokale) overheden.

De ‘Eiwitshift op ons bord’ is de tiende Green Deal in Vlaanderen. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was de eerste in het voorjaar van 2017. Daarna volgden de Green Deal Circulair Aankopen, Brouwers, Bedrijven en Biodiversiteit, Huishoudelijke Houtverwarming, Duurzame Stedelijke Logistiek, Circulair Bouwen, Natuurlijke Tuinen en Klimaatvriendelijke Koeling.