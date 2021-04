Zij keken de dood in de ogen na corona, maar maken nu hun comeback: “Ik wens dit mijn ergste vijand niet toe”

Antwerpen / Brasschaat -

Een bezoek aan De Mick, de revalidatiecampus van AZ Klina in Brasschaat, is een realitycheck. Ruim negentig ex-Covid-patiënten werkten er het voorbije jaar onder begeleiding van een multidisciplinair team aan hun herstel. We spraken met vier vechters die de dood in de ogen keken over hun comeback na corona.