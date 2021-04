Vlaams Parlement onderzoekt of het controlearts kan sturen naar Sihame El Kaouakibi

Naar aanleiding van de langdurige ziekte van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi onderzoekt het parlement nu hoe ze een controlearts kan langs sturen bij parlementsleden. Momenteel is dat niet mogelijk omdat zij een ander statuut hebben dan werknemers.

El Kaouakibi zit al weken in een storm over mogelijke subsidiefraude met haar vzw Let’s Go Urban en andere vzw’s. El Kaouakibi stapte onlangs uit Open VLD en zetelt sindsdien als onafhankelijke in het Vlaamse halfrond. Ze is intussen wel al maanden afwezig in het parlement. Ze heeft daarvoor ook een ziektebriefje ingediend. Dat ze intussen haar volledige parlementaire wedde behoudt, stuit critici tegen de borst. Er gingen daarom stemmen op om verder te sleutelen aan het statuut van parlementsleden.

Het Uitgebreid Bureau van het parlement heeft de kwestie maandag besproken. Er is alvast consensus om “het statuut van volksvertegenwoordiger verder kritisch onder de loep te nemen”. Concreet wil het parlement ook een controlearts kunnen sturen naar parlementsleden die langdurig ziek zijn.

Het Uitgebreid Bureau, waarin voorzitter Liesbeth Homans en de fractieleiders zitten, laat nu juridisch onderzoeken hoe dat wel mogelijk kan worden. Tegelijk laat het onderzoeken op welke manier er sancties kunnen komen bij misbruik. Maar omdat er bij volksvertegenwoordigers geen sprake is van een gewone arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer, wil het parlement extern juridisch advies inwinnen, “zodat er op een juridisch sluitende manier een controle-arts gestuurd kan worden bij langdurige ziekte”, zo laat parlementsvoorzitter Liesbeth Homans verstaan.

Parlementslid Sihame El Kaouakibi is al maandenlang afwezig wegens ziekte. Vlaams Belang had vorige week in het parlement aangeklaagd dat zij tegelijk wel een persconferentie heeft gegeven en actief was op sociale media.

Werkgroep

Over alle parlementen heen is er sinds februari ook al een werkgroep bezig om het statuut van alle parlementsleden te moderniseren. Het Vlaams Parlement zal daarin vragen dat er een vermindering van het parlementair loon komt in geval van langdurige afwezigheid. Dat zou dan voor iedereen gelden, niet enkel voor Vlaams Parlementsleden.