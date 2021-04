Israël sluit de visserijzone in de Gazastrook volledig

Na aanhoudende raketaanvallen vanuit de Palestijnse enclave Gaza, heeft het Israëlische leger de visserijzone volledig afgesloten en vissers belet op zee te gaan. Dat meldt het coördinatieorgaan voor regeringsactiviteiten in de bezette gebieden (COGAT) dat onder het Israëlische ministerie van Defensie valt.

Volgens het Israëlische leger zijn zondagnacht 50 raketten afgevuurd vanuit de Palestijnse enclave in de Gazastrook op Israël. Israël onderwerpt de Palestijnse enclave van 2 miljoen inwoners, die gecontroleerd wordt door de islamistische beweging Hamas, al meer dan 10 jaar aan een strikte land-, zee- en luchtblokkade. De toegestane visserijzone varieert naargelang de spanningen. Eerder op de dag werd de zone reeds ingeperkt van 15 zeemijl (ongeveer 28 kilometer) naar 9 zeemijl (ongeveer 17 kilometer).

“Flagrante schending” van het recht van de vissers

“Wij zullen de restrictiemaatregelen en de druk op het Palestijnse volk niet aanvaarden”, zei Abdellatif Al- Qanoe’a, een woordvoerder van Hamas. Hij veroordeelde de sluiting van de visserijzone als een “flagrante schending” van het recht van de vissers en als een “vorm van voortdurende agressie” tegen de Palestijnen. “Dit is een collectieve straf voor meer dan 50.000 mensen die leven van de visserij-industrie in de Gazastrook”, zei Zakaria Bakr, het hoofd van de vissersvakbond van Gaza, dan weer aan het Franse persagentschap AFP.

De hernieuwde spanningen tussen Israël en de Hamas vallen samen met schermutselingen in Jeruzalem waarbij rechtse Joden, Palestijnen in Oost-Jeruzalem en de politie betrokken zijn. De gewapende vleugel van van Hamas heeft de Palestijnen in Oost-Jeruzalem gesteund en Israël bedreigd. Israël, de Verenigde Staten en de Europese Unie bestempelen Hamas als een terroristische organisatie.