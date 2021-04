Ontevreden zonnepaneleneigenaars voeren actie tegen beleid Vlaamse regering

Op verschillende locaties in het land hebben zonnepaneleneigenaars en leden van de actiegroep “belofte maakt schuld” maandag hun ongenoegen geuit over het energiebeleid van de Vlaamse regering. Ze willen aankaarten dat de toekomstvisie van de Vlaamse overheid, met het gebruik van de digitale meter en het nieuwe capaciteitstarief in 2022, heel veel mensen uit de Vlaamse bevolking zal raken.