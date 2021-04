Opsporingsbericht: Politie zoekt getuigen van aanranding van eerbaarheid in Antwerpen

Antwerpen - Op vraag van het parket heeft de Antwerpse politie een foto verspreid maandag en roept op informatie te delen over een incident dat plaatsvond, op 8 maart.

Toen stond een minderjarig meisje rond de middag te wachten op tram 10 aan de tramhalte in de Montignystraat in Antwerpen. Zij werd door een onbekende man benaderd en betast. Het slachtoffer heeft de verdachte nadien opnieuw gezien op de tram en in de omgeving van haar school op de Amerikalei.

De man is slank, 1.80 tot 1.90 meter lang en ongeveer 30 à 40 jaar oud. Hij heeft een getaande huid, blauwgroene ogen, een stoppelbaard en een snor. In zijn linker oor draagt hij een oorbel (glittersteentje). Op de dag van de feiten droeg hij een zwarte regenjas met kap en een zwart muts van het merk “Lacoste”. Herkent u de persoon op de robotfoto of hebt u meer informatie, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800.30.30.0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.