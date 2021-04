Vrouw van 30 jaar omgekomen bij ongeval op E313 in Tessenderlo

Tessenderlo - Bij een verkeersongeval op de E313 in Tessenderlo in de nasleep van een eerdere aanrijding in Geel is maandagmiddag een 30-jarige vrouw uit de regio Leuven om het leven gekomen. Dat bevestigt de Limburgse wegpolitie.

Maandagvoormiddag was voordien een aanrijding gebeurd tussen een paardentruck en een vrachtwagen ter hoogte van Geel-Oost waardoor de E313 een tijdlang volledig versperd was. In de staart van de file gebeurde op het grondgebied van Tessenderlo het dodelijke ongeval.

Op de rechterrijstrook reed een personenwagen omstreeks 12.30 uur achter in op een trekker-opleggercombinatie. De brandweer van de zone Zuid-West Limburg werd opgeroepen voor bevrijding. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de 30-jarige vrouw te reanimeren, maar ze bezweek ter plaatse aan de opgelopen letsels. De rechterrijstrook was versperd in de richting van Antwerpen. De linkerrijstrook bleef berijdbaar. De dodelijke aanrijding veroorzaakte een file tot aan het complex in Beringen.