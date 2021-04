Ontsnappingen uit gemeenschapsinstellingen met vijfde gestegen

In 2020 is het aantal ontsnappingen uit gemeenschapsinstellingen gestegen tot 107 tegen 88 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belangparlementslid Adeline Blancquaert opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

Het aantal ontvluchtingen of weglopers was met 34 het hoogst in de gemeenschapsinstelling De Markt. Dat zijn er 2 minder dan in 2019. Ook in De Grubbe was er een daling van 2 naar 1 vorig jaar. De andere gemeenschapsinstellingen zagen een stijging van het aantal ontvluchtingen. In de instelling Ruiselede verdubbelden de ontvluchtingen van 13 naar 27. Ook in de andere instellingen nam het aantal weglopers fors toe: De Hutten van 10 in 2019 naar 15 in 2020; Beernem van 13 naar 20; en Wingene van 14 naar 20.

Begeleid door politie

Minister Beke stelt in zijn antwoord ook dat er geen ontsnappingen geregistreerd werden tijdens de verplaatsing naar de jeugdrechtbank onder politiebegeleiding. In de eerste maanden na de opname van een jongere in een gemeenschapsinstelling wordt die jongere bij verplaatsingen altijd begeleid door de politie. Pas in een latere fase kan na een risico-inschatting beslist worden om al dan niet de politie verder in te schakelen, of dat de begeleiding ook kan gebeuren door een contextwerker of begeleider.