Iraans-Britse vrouw gaat na vijf jaar celstraf te hebben uitgezeten opnieuw naar cel in Teheran

De Iraans-Britse Nazanin Zaghari-Ratcliffe heeft in de Iraanse hoofdstad Teheran opnieuw een celstraf gekregen. Volgens haar advocaat werd ze tot een jaar veroordeeld wegens propaganda-activiteiten tegen het Iraanse regime. De vrouw heeft er nog maar net een vijfjarige celstraf opzitten wegens gelijkaardige aanklachten.

Volgens haar man Richard Ratcliffe is zijn echtgenote een speelbal geworden van politieke verschillen tussen de regering in Teheran en het Westen. Tegenover de Britse openbare omroep BBC bestempelde hij het vonnis als “duidelijke onderhandelingstactiek”.

De Britse regering werkt er “zeer hard” aan om de vrijlating van Zaghari-Ratcliffe mogelijk te maken, stelde premier Boris Johnson maandag tegenover reporters. Hij voegde eraan toe: “Wij werken ook met onze Amerikaanse vrienden samen in deze zaak.”

Zaghari-Ratcliffe was in maart op vrije voeten gekomen, maar ze mocht Iran niet verlaten. Door het vonnis moet ze nu nog langer in het land blijven, aldus haar advocaat tegenover het Iraanse persagentschap Isna. Hij zal sowieso beroep aantekenen. Of de vrouw terug naar de gevangenis moet of vanwege de coronapandemie onder huisarrest geplaatst wordt, zei de advocaat niet.

Beschuldigd van spionage

De 42-jarige projectmanager van de hulorganisatie Thomson Reuters Stichting werd in 2016 opgepakt na een bezoek aan haar ouders in het zuiden van Iran. Zaghari-Ratcliffe werd onder meer beschuldigd van spionage. Ze zou met een buitenlands netwerk geprobeerd hebben om het regime in Iran omver te werpen. De vrouw ontkende met klem, maar werd toch veroordeeld. De nieuwe veroordeling heeft betrekking op de veronderstelde deelname aan een betoging 12 jaar geleden en een interview dat ze gaf aan de BBC voor Perzischsprekenden.