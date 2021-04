Apple investeert 430 miljard dollar en werft 20.000 extra mensen aan in Verenigde Staten

Apple gaat in de Verenigde Staten de volgende vijf jaar maar liefst 430 miljard dollar investeren. Tegelijk verwacht het Amerikaanse technologieconcern ook 20.000 extra mensen aan te werven, zo kondigde het aan.

Het nieuwe investeringsbudget ligt een vijfde hoger dan de vorige investeringscyclus. Het geld is onder meer bestemd voor 5G-innovaties en computerchips.

Apple richt zijn investeringen in het bijzonder op de Amerikaanse staat North Carolina, waar het 1 miljard dollar investeert in onder meer een nieuwe campus, goed voor minstens 3.000 jobs. Daarnaast wordt nog eens 110 miljoen dollar geïnvesteerd in infrastructuur in North Carolina, onder meer in breedbandinternet maar ook in wegen, bruggen en zelfs openbare scholen.

Ook op milieuvlak is het bedrijf ambitieus. Nu al zijn alle kantoren van Apple “klimaatneutraal” en tegen 2030 moet dat ook gelden voor alle producten en de volledige toeleveringsketen van het bedrijf.