Veertiger uit Beringen wegens verwaarlozing schaap en ram veroordeeld tot 2.400 euro boete

Hasselt / Beringen - Een 41-jarige man uit Beringen is wegens verwaarlozing van een schaap en een ram maandag veroordeeld tot een boete van 2.400 euro en een verbod van drie jaar om nog dieren te houden. Hij verdedigde zichzelf in de Hasseltse correctionele rechtbank.

Het schaap was al dood en de ram was graatmager. De man gaf de dieren naar eigen zeggen nochtans genoeg hooi en water. Hij had wel over het hoofd gezien dat hij taxusstruiken had laten staan. Taxus is giftig voor grazende dieren. Het schaap verkeerde al deels in een verregaande staat van ontbinding.

De man kwam uit de lucht vallen dat hij voor de rechtbank was gedagvaard. Hij gaf wel toe dat hij indertijd meestal bij zijn vriendin verbleef, toen hij het schaap en de ram had gehaald om zijn tuin te laten afgrazen. Begin januari 2020 belde een buurtbewoner naar de politie. Bij nazicht bleek dat er in de tuin allerlei materialen lagen waaraan de dieren zich konden kwetsen. Een schuilstal voor de ram bleek niet goed onderhouden. Het drinkwater dat hij voorzien had bleek alleen regenwater te zijn.

Taxus geknabbeld

Tegen de politie had de man blijkbaar gezegd dat schapen in de natuur ook zelf op zoek moeten gaan naar water. Het dode schaap lag in een afgelegen hok. Mogelijk had het dier aan de taxus geknabbeld. De veertiger, die de verwaarlozing minimaliseerde, had blijkbaar lak aan regelgeving, want hij was al elf maal door een politierechtbank veroordeeld. “Ik heb vroeger nog honden gehad en die zijn altijd goed verzorgd geweest,” aldus de man. De rechtbank oordeelde echter dat hij een gebrek aan respect vertoonde voor het welzijn van de dieren.