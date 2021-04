Didier Lamkel Zé stemt drie keer op zichzelf als Profvoetballer van het Jaar

Op het einde van dit seizoen deelt de Pro League opnieuw zijn awards uit. Dat zijn de voetbalprijzen die gekozen worden door de profvoetballers uit de Jupiler Pro League zelf. De stemformulieren daarvoor worden stilaan verdeeld onder de eersteklassers. Maandag belandden ze in de kleedkamer van Antwerp.

Didier Lamkel Zé deelde op Instagram alvast zijn keuze voor de trofee voor Profvoetballer van het Jaar:

1. Didier Zé Lamkel

2. Lamkel Zé Didier

3. Zé Didier Lamkel

Dat de Antwerp-voetballer met een handleiding zichzelf nogal graag ziet, is uiteraard geen verrassing. Jonathan Lardot is volgens Lamkel Zé de beste scheidsrechter. Zijn keuze voor “Coach van het Jaar” werd nog niet ingevuld, maar we vermoedden dat het niet “Ivan Leko” zal zijn.