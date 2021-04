Lantis over Oosterweelverbinding: “Met PFOS vervuilde grond wordt niet afgevoerd”

De met PFOS vervuilde grond zal binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding blijven en wordt niet afgevoerd naar andere locaties. Dat meldt Lantis, de uitvoerder van de Oosterweelwerken, na berichten dat de chemisch vervuilde grond van de graafwerken voor de Oosterweelverbinding zal worden hergebruikt.

Maandag berichtten De Standaard en Het Nieuwsblad dat bij de voorbereidende werken voor de aanleg van de Scheldetunnel, in het kader van het Oosterweeltraject, hoge concentraties PFOS zijn vastgesteld, een chemische stof die moeilijk afbreekbaar is en mogelijk risico’s inhoudt voor de gezondheid. Bedoeling is dat de grond die wordt opgegraven verwerkt wordt in de berm rondom de Scheldetunnel. Milieuorganisaties als Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace roepen op om de opgravingen onmiddellijk te stoppen en de gronden ook niet te vervoeren.

In een reactie laat Lantis weten dat de “vervuilde grond niet wordt afgevoerd naar andere locaties buiten het projectgebied”. “Meer nog, de gronden met een hoge PFOS-concentratie blijven binnen de zone waar de vervuilde gronden worden aangetroffen. Er is dus absoluut geen sprake van verspreiding van vervuilde Oosterweelgronden in Vlaanderen”, klinkt het in een mededeling.

“Historische vervuiling”

De bodemverontreiniging kwam net dankzij de grondige voorbereiding van de Oosterweelwerken aan het licht, aldus Lantis. “Historische vervuiling van grond is helaas een feit in Vlaanderen. Door haar omvang ontsnapt de Oosterweelwerf niet aan dit fenomeen. Het is dan zaak om hier op de meest verantwoorde wijze mee om te springen: het probleem gedetailleerd in kaart brengen en de grond op een geschikte locatie en met de best beschikbare technieken inkapselen”, verklaart Bart Van Camp, directeur Omgeving.

In samenspraak met de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM is de beste methode bepaald om met deze grond om te springen. De grond met de hoogste PFOS-concentratie wordt afgescheiden en afzonderlijk verwerkt. Dat betekent dat de vervuilde grond boven de grondwaterstand wordt aangebracht en zal worden afgedekt met een waterdichte folie. Zo kan worden vermeden dat PFOS-concentraties in de onderliggende grondlagen of in het grondwater terechtkomen.