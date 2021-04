Vlaanderen investeert in digitale arena op Hasseltse Corda Campus

Hasselt - Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen mee in een hypermoderne, digitale arena op de Corda Campus in Hasselt. De ‘Corda Arena’ moet een internationale locatie voor congressen en bedrijfsevents worden.

De belevingsarena wordt de eerste en grootste digitale arena van het Europese vasteland. Het project zal zo’n 32 miljoen euro kosten en moet tegen 2024 klaar zijn.

De Corda Arena komt op het vrijstaande perceel naast het bestaande Corda 1-gebouw, vlak naast de iconische watertoren. Het wordt een hoogtechnologisch gebouw van 60 meter lang en breed, en 24 meter hoog. De arena van 10.000 m² krijgt een amfitheater-opstelling en zal plaats bieden aan maximaal 4.000 mensen. De Corda Arena wordt uitgerust met de nieuwste streamings- en broadcastingsystemen, waardoor er zowel hybride als digitale events kunnen plaatsvinden.

“De Corda Arena is de eerste eventlocatie in haar soort en gloednieuw voor België. Dit is next level, met state-of-the-art technologie en een futuristische architectuur binnen en buiten”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir. “Hiermee zetten we ons internationaal op als belangrijke hotspot in Europa op vlak van congrestoerisme en (inter)nationale congressen en events. Het congrestoerisme maakt in Vlaanderen ongeveer 20 procent van de bezoeken uit.”

200 miljoen euro

De Corda Arena maakt deel uit van de ruim 200 miljoen euro die de Vlaamse regering investeert in de relance van de toeristische sector na corona. De kapitaalinvestering van de arena wordt geraamd op 32 miljoen euro. Een derde van het bedrag komt uit de investering van Toerisme Vlaanderen. Ongeveer 20 procent van het totale bedrag zal geïnvesteerd worden in technologie en digitale uitrusting van het gebouw.