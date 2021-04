Pedro Elias maakt podcast over zijn hypochondrie maar wat is dat eigenlijk? En wat doet de coronapandemie met een hypochonder?

Een hoestje wijst op longkanker, hoofdpijn op een hersentumor. Zo gaat het bij ieder kwaaltje van kwaad naar erger, volgens tv-bekendheid Pedro Elias. Hij zegt dat hij aan hypochondrie - al spreekt de wetenschap van ziekte-angststoornis - lijdt en maakte er een podcast over. Maar wat is hypochondrie en hoe kom je ervan af? Edwina Poppe, klinisch psychologe en therapeute gespecialiseerd in angst, depressie, stress en burn-out behandelt vaak mensen met hypochondrie. Zij geeft de antwoorden.