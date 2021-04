Lior Refaelov is 29ste speler die zowel blauw-zwart als paars-wit droeg, maar wie waren zijn voorgangers?

28 spelers hebben zowel de kleuren van Club Brugge als de kleuren van Anderlecht verdedigd. Lior Refaelov zal de 29ste worden want aan het einde van dit seizoen vertrekt de middenvelder naar Anderlecht. Sommige gingen rechtstreeks van Brugge naar Anderlecht of omgekeerd, maar sommige kozen nog voor een tussenstop, maar wie waren die 28 andere?

Gerhard Mair

Mair was de eerste voetballer die zowel voor Brugge als Anderlecht speelde. In 1965 ging hij van Brugge naar Anderlecht, maar blijkbaar was zijn hart iets meer blauw dan paars. In 1968 keerde hij terug naar Club Brugge.

Rob Rensenbrink

Rensenbrink verruilde Brugge voor Anderlecht in 1971. De Nederlandse international groeide uit tot één van de beste spelers ooit bij Anderlecht en speelde 262 matchen voor paars-wit. Hij won vier keer de Beker van België met Anderlecht en hij werd ook nog twee keer landskampioen. Rensenbrink beleefde ook Europese successen met de Brusselaars, in 1976 en 1978 won hij Europacup II. In 2008 werd ‘de slangenmens’ uitgeroepen tot beste buitenlandse voetballer bij Anderlecht. In 1974 speelde Rensenbrink met Nederland de finale van het WK in West-Duitsland. Begin dit jaar stierf Rensenbrik aan een spierziekte.

Foto: BELGA

Johnny Velkeneers

Velkeneers ging in 1971 van Anderlecht naar Club Brugge en werd in 1973 landskampioen met blauw-zwart.

Wilfried Puis

Samen met Valkeneers vertrok ook Puis naar Brugge. Terwijl Rensenbrik naar Anderlecht ging, maakten Puis en Valkeneers de omgekeerde beweging. Puis zou wel maar een jaartje bij Club Brugge spelen.

Jos Volders

Na zes jaar Anderlecht was het tijd voor iets nieuws, dacht Jos Volders. In 1974 vertrok hij naar Brugge en hij speelde meer dan 180 wedstrijden voor Club.

Erwin Vandendaele

Vandendaele speelde 253 wedstrijden voor blauw-zwart, maar in 1974 maakte hij de overstap naar aartsrivaal Anderlecht en in zijn eerste seizoen won hij al meteen de beker.

Hugo Broos

In 1983 vertrok Hugo Broos van Anderlecht naar Club Brugge. Bij Anderlecht won Broos maar liefst veertien trofeeën, bij Club waren dat er maar drie.

Foto: BELGAIMAGE

Marc Degryse

Meer dan 100 matchen speelde Marc Degryse voor zowel Club Brugge als Anderlecht. In 1989 maakte hij de gevoelige overstap naar paars-wit. Hij werd vijf keer landskampioen en bouwde daarna een mooie carrière uit. Hij speelde nog een seizoen bij Sheffield Wednesday voor hij naar PSV trok. Daar kwam hij een oude bekende tegen want samen met Luc Nilis maakte hij furore bij zowel Anderlecht als bij PSV. Zijn laatste ploeg was Germinal Beerschot.

Gert Verheyen

Na vier jaar Anderlecht trok Verheyen in 1992 naar Club Brugge, daar werd hij een absolute legende. Met maar liefst 415 wedstrijden heeft hij na Timmy Simmons de meeste matchen voor Brugge. Zeventien trofeeën won Verheyen en vooral eind jaren 90 en begin jaren 2000 was Club Brugge enorm sterk met onze huidige huisanalist in de aanval.

Foto: BELGAIMAGE

Lorenzo Staelens

Staelens speelde elf seizoenen voor Club Brugge, maar in 1998 maakte hij de overstap naar Anderlecht. Een jaar later, in 1999, won hij de Gouden Schoen. De verdediger werd meerdere malen landskampioen met Club en bij Anderlecht werd hij twee keer op rij landskampioen. Hij beëindigde zijn loopbaan bij Oita Trinita, een ploeg uit de eerste klasse in Japan.

Elos Elonga-Ekakia

Een jaar na Staelens ging ook Elonga-Ekakia naar Anderlecht, maar in drie jaar tijd speelde de Congolees maar 28 matchen.

Aleksandar Ilic

In 1997 belandde Ilic bij Brugge, maar drie jaar later besloot hij om te vertrekken naar Anderlecht. Daar werd hij meteen landskampioen.

Alin Stoica

In 2002 maakte Stoica de overstap van Anderlecht naar Club Brugge. Een extra gevoelige overstap, want de Roemeense middenvelder was een publiekslieveling . In twee jaar Brugge speelde Stoica maar 34 wedstrijden. Hij werd wel landskampioen in het seizoen 2002-2003.

René Vandereycken

Ex-bondscoach René Vandereycken speelde nog tot 1981 bij Brugge. In 1982 vertrok hij naar Genoa en een jaar later was hij te bewonderen bij Anderlecht.

Ruud Geels

Geels speelde tussen 1972 en 1974 bij Brugge en vertrok eerst nog naar Ajax. In 1978 kwam hij nog een seizoen spelen bij Anderlecht.

Johan Devrindt

Devrindt speelde tot 1970 bij Brugge en vertrok erna naar PSV, maar in 1972 keerde hij al terug naar België, al was dat wel naar Anderlecht.

Leen Barth

Barth ging in 1976 naar Anderlecht, daarvoor speelde hij een jaartje bij Union en voor Union zat hij bij Club Brugge.

Gilbert Van Binst

Van Binst speelde tussen 1968 en 1980 voor Anderlecht. In 1980 vertrok hij naar Toulouse, maar een jaar later tekende hij voor Club Brugge.

Foto: BELGAIMAGE

Kenneth Brylle

Brylle speelde tot in 1984 bij Anderlecht en vertrok in 1985 naar PSV, maar dat werd geen succes amper een jaar later ging hij naar Marseille. Daar ging het ook niet zo vlot en uiteindelijk keerde hij terug naar België. Hij maakte de overstap naar Brugge in 1986.

Nordin Jbari

Jbari speelde in het seizoen 1995-1996 één match voor Anderlecht, het seizoen daarna brak hij door bij Gent en in 1997 vertrok hij naar Brugge.

Mémé Tchite

Tchite speelde zowel voor Anderlecht, Standard en Club Brugge. In 2006 ging hij van Standard naar Anderlecht en via Racing Santander belandde hij weer bij Standard. In 2012 maakte hij de overstap naar Brugge.

Ronald Vargas

De man met zoveel flair die in 2008 neerstreek in Brugge was meteen een fenomeen, maar Club kampioen maken lukte hem niet. In 2011 ging hij naar Anderlecht en daar werd hij drie keer op rij kampioen,al was zijn inbreng miniem. Blessures hielden hem van het veld en uiteindelijk speelde Vargas maar 30 wedstrijden voor paars-wit. Het was de eerste transfer tussen Club Brugge en Anderlecht in elf jaar.

Tom De Sutter

De Sutter maakte in 2013 de overstap van Anderlecht naar Club Brugge, nadat hij in Brussel drie keer landskampioen was geworden. In 2015 won hij de Beker van België met de Bruggelingen.

Foto: BELGA

Vadis Odjidja

Odjidja doorliep zo goed als alle jeugdreeksen van Anderlecht en debuteerde zelfs voor het eerste elftal, maar doorbreken zat er niet in. Odjidja vertrok in 2008 naar Hamburg SV en speelde vooral bij de beloften. Een jaar later keerde hij terug naar België en hij koos voor Brugge. Daar groeide Odjidja uit tot een vaste waarde en uiteindelijk speelde hij meer dan 100 matchen voor blauw-zwart.

Sébastien Bruzzese

Bruzzese speelde tussen 2007 en 2009 voor Anderlecht, maar hij kwam nooit in actie. Via Gent en Zulte-Waregem belandde hij in 2015 bij Brugge.

Geert De Vlieger

Tussen 1995 en 1999 speelde De Vlieger voor paars-wit en een kleine negen jaar later ging hij naar Club Brugge. Ertussen speelde hij nog voor Harelbeke, Willem II en Manchester City.

Pery Tau

Eén van de recentste spelers die bij beide ploegen speelde is Percy Tau. In het seizoen 2018-2019 werd Tau uitgeleend aan Union, daar liet hij een goede indruk na. Brugge leende hem vorig seizoen van Brighton en begin dit seizoen deed Anderlecht dat. Momenteel zit Tau bij Brighton, samen met Leandro Trossard.

Abdoulay Diaby

Diaby maakte tussen 2013 en 2015 furore bij Moeskroen, Brugge hapte toe en kocht hem in 2015. Hij speelde er drie jaar en vertrok naar het Portugese Sporting CP. Momenteel leent Sporting hem uit aan Anderlecht, maar voorlopig kent de Malinees geen succes.