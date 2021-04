Zeehond gewond door afval rond hals in Nieuwpoort

Blankenberge / Nieuwpoort - In Nieuwpoort is maandagmorgen een gewonde zeehond aangetroffen. Het dier was verwond aan de hals door een rubberen ring van afval. Dat bevestigt general manager van Sea Life Blankenberge Michelle Hoeneveld maandag. Sea Life Blankenberge vangt het gewonde dier nu enkele weken op ter verzorging.

De laatste tijd werden al verschillende zeehondjes gevonden op onze stranden met verwondingen aan de hals. Ook spoelden al verschillende keren onthoofde zeehonden aan. Boosdoeners zijn visnetten en afval op zee. De dieren raken verstrikt in de netten en die snijden diepe wonden in de hals van de dieren. Ook het zeehondje in Nieuwpoort had een stuk afval om de nek. “In dit geval ging het om een rubberen band die een wonde had gemaakt in de hals van de zeehond. Als dat dier nog groeit, kan het daarin stikken”, aldus Michelle Hoeneveld van Sea Life Blankenberge.

Sea Life Blankenberge

Ondertussen is de band verwijderd en wordt het dier verzorgd in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Daar zitten intussen al vier zeehonden met nekwonden door afval of visnetten in het water. “We zien het fenomeen steeds vaker. We roepen mensen op om bij een bezoek aan zee zeker geen afval achter te laten. Ook mondmaskers zijn gevaarlijk vanwege de elastiekjes.” De zeehond van Nieuwpoort zal nog enkele weken in het opvangcentrum in Blankenberge verblijven en wordt vervolgens opnieuw vrijgelaten in zee.