Roberto Martinez over zijn toekomst als (bonds)coach: “Over een aantal jaar wil ik opnieuw een club trainen”

Box to box, een kleinschalige Spaanstalige blog over de Premier League, is erin geslaagd om een interview met Roberto Martinez te pakken te krijgen. Onze bondscoach had het onder meer over zijn periode in Engeland, de toestand van Eden Hazard én zijn toekomst bij de Rode Duivels. “Over enkele jaren zou ik graag opnieuw een club trainen.”

Over Eden Hazard:

“Volgens mij zijn alle blessures waarmee Eden de laatste maanden te kampen heeft gehad, te wijten aan één probleem. Hij heeft nooit eerder last gehadhad van fysieke problemen. Voorlopig is zijn passage bij Real eerder triest, omdat hij nog niet heeft kunnen genieten van het voetbal. Maar ik wil positief blijven. De halve finales van de Champions League tegen Chelsea en de titelstrijd in La Liga kunnen een goede manier zijn om het goeie gevoel opnieuw te pakken te krijgen en om opnieuw te kunnen genieten. Ik heb hem gezien bij de laatste internationale break, toen al leek hij me erg positief. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer hij fysiek opnieuw volledig in orde is, de supporters van Real Madrid nog héél hard van hem gaan genieten.”

Over Romelu Lukaku Kevin De Bruyne:

“Nadat hij door Chelsea werd uitgeleend aan West Bromwich Albion, heb ik bij Everton de kans gehad om Romelu naar daar te halen. Daar hebben we ontdekt wat voor een ongelofelijk scorend vermogen hij al had. Daarna is hij zich ook fysiek verder blijven ontwikkelen, om zijn niveau ook negentig minuten te kunnen volhouden. Voor mij is het echt een eer om zoveel goals van Romelu vanop de eerste rij te kunnen meemaken, hij maakt écht het verschil. Kevin is het type speler dat het spel vertraagt om zijn passes te kunnen geven, maar hij doet dat op een manier die niet normaal is. Hij bepaalt het tempo in élke wedstrijd. De laatste twee jaar is hij de belangrijkste spelmaker geweest in de voetbalwereld. Hij lijkt gewoon niet te stoppen.”

Foto: BELGA

Over zijn toekomst bij de Rode Duivels:

“Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht op zo’n jonge leeftijd de stap naar het internationaal voetbal te zetten. Maar ik was echt verbaasd dat een land met elf miljoen inwoners zoveel talent in één generatie voetballers had. Met deze groep werken, daar had ik heel veel zin in. Momenteel ben ik gefocust op de nationale ploeg en het EK. Maar het is waar dat ik over enkele jaren graag opnieuw aan de slag zou gaan bij een club. (In de Engelse media wordt Martinez gelinkt aan een overstap naar Tottenham, red.)”

Lees het volledige interview hier.