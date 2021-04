Belfius geeft extra surfdata aan klanten die geen geld afhalen

Wie intekent op het combinatie-aanbod van Belfius en Proximus, kan maandelijks 1GB extra surfdata krijgen door geen cash geld af te halen. Dat blijkt uit de details van Beats, het onlangs gelanceerde aanbod van de bank en het telecombedrijf.

Belfius en Proximus, die beide de overheid als aandeelhouder hebben, werken samen aan de oprichting van internetbank Banx. De lancering daarvan is gepland na de zomer. In afwachting kunnen Belfius-klanten wel al intekenen op een combinatie-aanbod.

Daarbij krijgen ze een aantal extraatjes bij telecomabonnementen van Proximus. Die formule werd “Beats” gedoopt. Opvallend is dat klanten onder meer 1 gigabyte extra mobiele data krijgen als ze een maand lang geen geld uit de muur halen.

Minder cash

Belfius-woordvoerster Ulrike Pommée zegt dat de bank met dat aanbod klanten wil motiveren om minder cash te gebruiken. Banken zijn daar al langer mee bezig, omdat baar geld veiligheidsproblemen met zich meebrengt. Door de coronacrisis is de trend versterkt. Meer mensen betalen contactloos met hun kaart en er wordt minder cash afgehaald.

Belfius heeft de formule in maart in stilte gelanceerd in een aantal agentschappen. Sinds 6 april kunnen klanten op afspraak in alle agentschappen intekenen. Pas in september zullen consumenten ook digitaal kunnen intekenen, zegt Pommée.