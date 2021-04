Zo vierde KRC Genk de bekerwinst in de Luminus Arena

Door corona kon KRC Genk helaas zijn bekerwinst niet vieren met een groot volksfeest aan de Luminus Arena. In de plaats daarvan volgde een digitaal alternatief.

Op het programma stonden interviews met KRC-voorzitter Peter Croonen, algemeen directeur Erik Gerits, technisch directeur Dimitri De Condé en coach John van den Brom. Ook spelers Bryan Heynen, Kristian Thorstvedt, Daniel Muñoz en Maarten Vandevoort kwamen langs aan de tafel. Daarna volgde een ceremonie waar de Beker van België officieel overhandigd werd.

De club deed vooraf samen met de politie ook een warme oproep aan de fans: “Met spijt in ons hart kunnen we wegens de coronamaatregelen niet fysiek vieren met onze twaalfde man. Daarom roepen we iedereen op deze viering maandag digitaal te volgen en zeker niet af te zakken naar de Luminus Arena.”

Foto: JEFFREY GAENS

