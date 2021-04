Sihame El Kaouakibi reageert in open brief op beslissing van de stad om stekker uit Let’s Go Urban te trekken: “Moe, machteloos en bedroefd sluit ik de deur achter me”

Sihame El Kaouakibi heeft via Instagram gereageerd op de beslissing van de stad om alle steun aan haar dansvzw Let’s Go Urban stop te zetten. “Het licht dooft voorgoed uit” schrijft ze.

“Moe, machteloos en bedroefd sluit ik de deur achter me.” Sihame El Kaouakibi buigt het hoofd nadat het college deze namiddag heeft besloten de stekker uit haar jongerendansproject te trekken. Al is voorlopig nog niets bekend over wat er nu met de hele werking voor jongeren moet gebeuren. Vanavond wordt daarover ook een woelig debat verwacht op de gemeenteraad.

Ze wilde verder

De voormalige Open VLD-politica wilde gewoon voortdoen, heeft ervoor gevochten, maar geeft het nu op, zo laat ze uitschijnen in een open brief op de sociale media.

“Ik wilde zo graag het licht aanhouden. (...) Maar nu is mijn vechtlust op en ik aanvaard de beslissingen die genomen zullen worden; Eenzijdig, want tijd om echte oorzaken op te sporen en uit te klaren wordt niet gegeven. de stad en de bewindvoerder gaven ons enkele luttele dagen.”

Zeven dagen kreeg El Kaouakibi om te reageren op de audit van de stad Antwerpen. Daaruit bleek dat voor minstens 270.000 euro aan facturen voor de nieuwbouw en renovatie van het Urban Center - het gebouw van LGU - dubieus zouden zijn, en misschien zelfs voor 350.000 euro. Ook de uitgave van 120.000 euro van de werkingssubsidies werd onvoldoende verantwoord.

Maar het bleef stil aan haar kant, omdat ze te weinig tijd had, zegt ze. Opnieuw herhaalt ze haar kritiek dat ze “geen eerlijke kans” zou krijgen om zich te verdedigen.

“Onze terechte vraag tot uitstel werd verworpen, alsook onze vraag tot inzage in het rapport en de documenten waarop men antwoorden zocht”, stelt ze. “Hoe antwoord je op vragen die je niet te zien krijgt? Toegang tot de boekhouding en zelfs externe harde schijven werden me ontnomen. Dit maakt een samenwerking om problemen op te lossen onmogelijk en onzinnig. Dit holt de schijn om het beste met LGU voor te hebben, uit.”

“De voorbije maanden hield de stad haar vinger op de schakelaar. Vandaag drukt ze hem in en dooft zij voorgoed het licht.”

Die reactie begrijpt ze niet. “Als we bij interne problemen bij een gesubsidieerde vzw, organisatie of zelfs politieke partij de kraan gaan dichtdraaien en alles opdoeken, dan gaan er niet veel overschieten”, vindt El Kaouakibi. “Een succesvolle organisatie die in de problemen komt, waar veel jonge Antwerpenaren op rekenen, zou ik vooral hulp en begeleiding aanbieden in deze tijden.”

