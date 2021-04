Von der Leyen over haar behandeling door de Turkse president: “Mijn behandeling in Ankara was te wijten aan mijn vrouw-zijn”

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft maandag een erg persoonlijk relaas gedaan van haar behandeling door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Dat ze in tegenstelling tot Charles Michel geen stoel aangeboden kreeg maar op de zetel plaats moest nemen, had alles te maken met het feit dat ze een vrouw is, zei von der Leyen in het Europees Parlement.

De beelden gingen op 6 april de wereld rond. Toen hij Commissievoorzitter von der Leyen en Europese Raadsvoorzitter Charles Michel ontving, bood Erdogan enkel die laatste een stoel aan. Een verraste Von der Leyen moest in een zetel plaatsnemen. ‘Sofagate’ was geboren.

“Ik ben de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Dat is ook hoe ik dacht in Turkije behandeld te zullen worden: als de voorzitter van de Commissie”, blikte von der Leyen terug op het incident, tijdens een debat met de Europarlementariërs. “Ik vind in de Europese verdragen geen enkele rechtvaardiging voor de manier waarop ik behandeld werd. Het moet dus te wijten geweest zijn aan mijn vrouw-zijn. Hoe zou ik behandeld geweest zijn als ik een pak en een das droeg?” Von der Leyen voelde zich naar eigen zeggen “gekwetst en alleen, als vrouw en als Europeaan”.

Michel: “Protocollair incident”

Tijdens hetzelfde debat sprak Michel van een “protocollair incident”. Maar volgens von der Leyen gaat het niet om de manier waarop de stoelen stonden opgesteld of om protocol. “Dit gaat naar de kern van waar onze Unie voor staat. We hebben nog een hele weg af te leggen vooraleer vrouwen als gelijken worden behandeld.”

Von der Leyen vindt het onaanvaardbaar dat sommige EU-landen de Istanboel-conventie tegen geweld op vrouwen en kinderen nog niet hebben geratificeerd en dat andere eraan denken zich eruit terug te trekken. “Elke vorm van zo’n geweld is een misdrijf!”

Omdat de ratificatie van de conventie door de Europese Unie geblokkeerd zit in de Raad, wil von der Leyen concrete voorstellen doen om gendergerelateerd geweld te criminaliseren.