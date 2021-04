Koen Pelleriaux wordt afgevaardigd bestuurder van GO!

Koen Pelleriaux wordt de nieuwe afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Hij volgt vanaf 1 september Raymonda Verdyck op, die met pensioen gaat. Dat heeft het GO! maandag meegedeeld.

De Raad van het GO! oordeelde maandag na een uitgebreide selectieprocedure dat Pelleriaux de meest geschikte kandidaat was om het onderwijsnet te leiden. Huidig afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck blijft tot eind augustus op post. Verdyck stond twaalf jaar aan het hoofd van het GO!.