Onderzoek naar homejacking in Heusden

Destelbergen - In Heusden, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Destelbergen, loopt een onderzoek naar feiten van homejacking. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. De politie en het labo zijn ter plaatse voor een sporenonderzoek.

De feiten gebeuren maandagmiddag in een woning in de straat Helstwegel in Heusden, meldt Het Laatste Nieuws, dat stelt dat er één of meerdere gewonden gevallen zijn. Er zou gezocht worden naar twee daders, die de slachtoffers zouden geslagen en opgesloten hebben. Het parket Oost-Vlaanderen kan die informatie niet bevestigen. Er loopt een onderzoek naar de feiten en het labo voert een sporenonderzoek uit, zegt het parket.