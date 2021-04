Keylor Navas blijft tot 2024 doelman van PSG

De Costaricaanse doelman Keylor Navas heeft zijn verblijf bij Paris Saint-Germain met een jaar verlengd, tot juni 2024. Dat deelde de Franse kampioen maandag mee.

PSG nam de 34-jarige Navas in 2019 over van Real Madrid, waar hij de concurrentiestrijd met Thibaut Courtois verloor. Met PSG veroverde hij vorig jaar de titel, de beker en de ligabeker en bereikte hij de finale van de Champions League. Voor die tegen Bayern München verloren finale nam PSG recent weerwraak door Bayern dit seizoen in de kwartfinales uit te schakelen. Navas, die in de achtste finales tegen Barcelona ook al een strafschop van Lionel Messi gestopt had, speelde daarbij een glansrol.

PSG brak ook de contracten open van de Spaanse verdediger Juan Bernat en van de Argentijnse aanvaller Angel di Maria. Bernat tekende bij tot 2025, Di Maria tot 2022. De club heeft er bovendien goede hoop op dat het ook zijn sterspelers Neymar en Kylian Mbappé langer aan zich zal kunnen binden.