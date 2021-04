24 urenstaking in gevangenis Sint-Gillis na geval van agressie

Brussel / Sint-Gillis - Het personeel van de gevangenis van Sint-Gillis legt voor 24 uur het werk neer, na een geval van ernstige agressie door een gedetineerde. Dat is maandagavond beslist na een personeelsvergadering, zo is vernomen bij de christelijke vakbond ACV.

Het personeel zal maandagavond ook geen eten meer ronddelen, daarvoor moet de directie nog een oplossing vinden. Mogelijk moeten hiervoor politiemensen ingeschakeld worden. Volgens vakbondsman Helmut Vanhoorne heeft het personeelslid dat door de gedetineerde aangevallen werd daarbij een beenbreuk opgelopen. Uit solidariteit met hun collega waren de andere personeelsleden maandagnamiddag al overgeschakeld op een minimumdienst, waarbij enkel nog de belangrijkste taken uitgevoerd worden. De situatie in de gevangenis van Sint-Gillis is volgens de vakbondsman grimmig na het geval van agressie maandag. De grote gevangenenpopulatie (879 gedetineerden) en de extra werklast door de coronamaatregelen zouden daar ook toe bijdragen.

Het Gevangeniswezen laat weten te betreuren dat overgegaan werd tot staken “zonder dat de wettelijke voorschriften met betrekking tot sociaal overleg en staking in de penitentiaire instelling gerespecteerd worden”. Het geeft ook mee dat het incident van maandag gemeld is aan het parket.