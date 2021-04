Nog verdachte opgepakt van ontvoering Frans meisje

In het kader van de ontvoering van de achtarige Mia in Frankrijk is zaterdag nog een verdachte opgepakt. De man met de bijnaam “Basile” is in verdenking gesteld wegens onder meer “ontvoering van een minderjarige jonger dan 15 jaar met een georganiseerde bende” en zit in voorlopige hechtenis. Dat heeft de procureur van Nancy maandag laten weten.

Het meisje werd op 18 april gezond en wel teruggevonden, vijf dagen na haar ontvoering. Ze werd met haar moeder aangetroffen in een kraakpand in het Zwitserse kanton Vaud. Lola Montemaggi, die het hoederecht kwijt is over haar dochtertje, gaf de opdracht tot haar ontvoering.

“Basile”, geboren in 1977, heeft toegegeven “actief” te hebben deelgenomen aan de ontvoering van het meisje. Hij zat mee in de voorbereidingen en was één van de twee kidnappers die zich aanboden bij het huis van de grootmoeder van Mia, die de tijdelijke voogdij heeft. “Basile” stak met het meisje en haar moeder ook te voet de Zwitserse grens over.

De moeder werd vrijdag uitgeleverd door Zwitserland. In het kader van de ontvoering, die werd uitgevoerd zoals een echte militaire operatie, zijn behalve “Basile” nu al zes mannen en een vrouw in verdenking gesteld. Ze leunen aan bij een complot- en antisysteembeweging.

Tegen Rémy Daillet, leider van de commplotbeweging die in Maleisië verblijft, is een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven. Hij wordt ervan verdacht te hebben bijgedragen aan de organisatie van de ontvoering.