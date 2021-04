Antwerp reageert boos over transfer Refaelov naar Anderlecht: “Deontologisch hoort het niet en het beïnvloedt een eerlijke sportieve competitie”

Antwerp is not amused met de manier waarop de transfer van zijn Gouden Schoen Lior Refaelov naar Anderlecht tot stand is gekomen. Dat liet de Great Old maandagavond weten in een communiqué.

Lior Refaelov speelt de komende twee seizoenen voor RSC Anderlecht. Dat bevestigde de Belgische recordkampioen maandagnamiddag. De Israëlische offensieve middenvelder komt transfervrij over van Antwerp, waar hij sinds de zomer van 2018 aan de slag was.

“Vandaag werd RAFC op de hoogte gebracht van het feit dat Lior Refaelov de club zal verlaten op het einde van dit seizoen”, reageert Antwerp. “Dat Lior een correct voorstel van RAFC om zijn aflopend contract te verlengen naast zich neerlegt en een andere uitdaging verkiest, hoort bij voetbal en moeten wij aanvaarden. De voetbalwereld heeft een reglementair en juridisch kader waardoor een club kan en mag spreken met een speler die de laatste 6 maanden van zijn contract ingaat.”

“Het deel over communicatie en timing is echter vrij in te vullen en behoort tot de sportethiek. De geruchten en lekken van de laatste weken (al van voor de laatste onderlinge confrontatie) en het uiteindelijk officieel bevestigen van de overgang, op de vooravond van de Champions Play-off waarin beide clubs rechtstreekse concurrenten zijn, kan niet. Deontologisch hoort het niet, het beïnvloedt het strijden met gelijke wapens en een eerlijke sportieve competitie”, reageert Antwerp fel.

“Antwerp betreurt dan ook deze handelwijze die onze club probeert te schaden en die het eveneens onmogelijk maakt om een correcte beslissing te nemen, noch voor de club noch voor de speler. Een discreet akkoord sluiten, de sportieve strijd aangaan en communiceren na de play-offs had gekund maar daar werd niet voor gekozen. RAFC en Lior hebben elkaar de voorbije 3 seizoenen opnieuw op de kaart gezet en daar zijn en blijven we hem ontzettend dankbaar voor! Voor de laatste rechte lijn van 6 wedstrijden willen we de rangen sluiten. Dit sportief exceptioneel seizoen vraagt om een sterke eindspurt.”

