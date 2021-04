UEFA opent onderzoek naar Zlatan Ibrahimovic wegens banden met gokbedrijf

De Europese Voetbalfederatie UEFA deelde maandag mee dat er een onderzoek gestart werd naar de Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic, omdat die mogelijk een financieel belang heeft in een gokbedrijf. Dat is in strijd met de reglementen van de UEFA en de Wereldvoetbalbond FIFA.

De 39-jarige speler van AC Milaan zou via zijn bedrijf Unknown AB mede-eigenaar zijn van Bethard, een in Malta gebaseerde goksite. De regels van de UEFA en de FIFA staan niet toe dat spelers financiële belangen hebben in bedrijven waar geld kan worden ingezet op wedstrijden en competities waarin de betreffende voetballers zelf actief zijn. Als Ibrahimovic schuldig wordt bevonden, hangt er hem een fikse boete en mogelijk een schorsing boven het hoofd.