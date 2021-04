Ooit stapelverliefd, maar nu kunnen ‘Bonnie & Clyde’ elkaars bloed drinken: “Mijn liefde ging te ver. Ik verafgoodde haar”

Antwerpen / Grobbendonk / Herentals / Olen -

“We zullen vertellen wat er écht gebeurd is. Voor de familie van Christine.” Zowel Ashley Van De Velde (36) als Marco Laudet (46) beloofde het, bij de start van hun assisenproces. Maar voorzitter Dirk Thys prikte het ene gat na het andere in hun uitleg. Volgens Laudet ging de vermoorde gevangenisvepleegster Christine Lenaerts eerst drie dagen lang vrijwillig met hen mee op pad. “Niks van”, zegt Van De Velde: “Ze moest. We hadden haar wijsgemaakt dat er een gevaarlijke Albanese gangster bij haar zieke vader zat.”