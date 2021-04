Advocaten Sihame El Kaouakibi: “Nog steeds niet ingelicht over audit”

Ook de advocaten van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi uiten maandagavond kritiek op de beslissing van de stad Antwerpen om een einde te maken aan de samenwerking met de vzw Let’s Go Urban. Ze stellen dat hun cliënt nog steeds geen inzage heeft gekregen in de volledige stedelijke audit rond Let’s Go Urban en dat ze de stad op die manier dus moeilijk van antwoord kunnen dienen.

“De audit werd tot op heden nog steeds niet overgemaakt aan mevrouw El Kaouakibi”, zeggen de advocaten in een mededeling. “Op maandag 19 april 2021 werd wel een ingebrekestelling ontvangen. De raadsman van mevrouw El Kaouakibi heeft vervolgens -om evidente redenen- verzocht om de audit te verkrijgen, minstens de relevante facturen te mogen ontvangen. Dit rechtmatige verzoek werd niet ingewilligd. Men blijkt nog steeds te vergeten dat mevrouw El Kaouakibi op vandaag geen toegang heeft tot betreffende facturen en ieder verweer dus per definitie invalide is.”

De advocaten stellen verder dat er in de audit verschillende bedragen worden vermeld die niet voorkomen in het verslag van de voorlopig bewindvoerder van LGU. “Waarom wordt de audit met enthousiasme gelekt naar verscheidene redacties en weigert men mordicus de rechtstreeks betrokkene hieromtrent te informeren?”, zeggen ze. “Het is een vraag die al teveel in de schaduw van het debat blijft hangen.”

El Kaouakibi zou uitstel hebben gevraagd om de stad van antwoord te dienen, maar dat werd geweigerd. Dat maakt volgens de advocaten ‘“de intenties van het stadsbestuur duidelijk”.