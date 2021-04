Klanten van Carrefour betaalden twee keer voor dezelfde boodschappen: “Ook andere winkels zouden getroffen kunnen zijn”

Wie op zaterdag 24 april zijn bankkaart gebruikte om in de winkel te betalen, kan best even zijn rekening nakijken. Maandag meldden namelijk verschillende klanten van Carrefour dat het bedrag van hun kassaticketje twee keer werd aangerekend. “Iedereen die met Maestro betaalde kan getroffen zijn”, zegt Siryn Stambouli, woordvoerster van de supermarktketen.

Het was voor velen even schrikken toen ze vandaag hun banken-app openden en zagen dat ze twee keer betaald hadden voor dezelfde boodschappen. “Er was zaterdag een probleem maar we zijn er pas vandaag achter gekomen omdat we in het weekend de transacties niet doorkrijgen. Maar er bleek dus een probleem te zijn met Worldline, waardoor alles twee keer is aangerekend”, zegt Stambouli.

Volgens Stambouli zou de fout dus niet bij Carrefour liggen, maar wel bij Worldline die twee keer de betalingen heeft doorgegeven aan de banken. Nochtans weten ze bij Worldline maandagavond van niets. “Wij krijgen veel vragen en dus weten we dat een probleem is met de betalingen van Carrefour. Maar we hebben het met alle afdelingshoofden bekeken en er is bij ons geen fout gemaakt. Het gaat duidelijk om een appreciatiefout bij Carrefour”, zegt woordvoerder Eric Spapens.

Andere winkels

Hoeveel mensen getroffen zijn is voorlopig niet duidelijk maar volgens Carrefour zou iedereen tegen het einde van de week het geld opnieuw op zijn rekening moeten zien verschijnen: “Het heeft geen zin om met het kassaticket naar onze winkels te gaan want het zijn de banken die het regelen.” De bankenfederatie Febelfin bevestigt dat ook. “De banken hebben ons laten weten dat ze werken aan een oplossing zodat de klanten de bedragen teruggestort krijgen. De klanten hoeven dan ook niets te doen, het zal automatisch gebeuren”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin.

Volgens Carrefour zou het probleem echter niet enkel bij hen zijn, maar zouden ook andere winkels met het probleem te kampen hebben. “Het zou gaan over alle transacties met een Belgische bankkaart. Andere winkels waar met Maestro betaald werd, zouden dus ook het probleem kunnen hebben gehad”, zegt Stambouli. Ook zou volgens de supermarktketen elke bank van ons land getroffen zijn. Wie dus boodschappen deed zaterdag en met de kaart betaalde, kan dus best even zijn app openen en nakijken of alles wel klopt.

Wie met elektronische maaltijdcheques betaalde, werd niet dubbel aangerekend.