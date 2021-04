We rijden veel minder met de auto maar we vlammen even vaak te snel

De federale politie heeft tijdens de eerste helft van vorig jaar zo’n 1,93 miljoen snelheidsboetes uitgeschreven. Dat is amper minder dan tijdens diezelfde periode de jaren voordien. Opmerkelijk, want de eerste helft van 2020 stond vooral in het teken van de eerste lockdown, toen we met z’n allen thuis moesten blijven.

“Het is een feit dat we in 2020 minder de auto hebben gebruikt, minder verre afstanden hebben gedaan, maar toch ligt het aantal boetes dus niet veel lager", zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring. “Dat kan aan het principe van de vrije baan liggen: er was nauwelijks belemmering door andere wagens, en dat heeft veel automobilisten blijkbaar aangezet om sneller te rijden.”

Volgens Touring is de pakkans ook hoger geworden, omdat er meer mobiele camera’s, vaste flitspalen en trajectcontroles langs de weg staan. “Op veel plaatsen zijn de snelheidslimieten ook aangepast, daar moeten bestuurders altijd aan wennen.”