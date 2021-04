Water tussen werkgevers en werknemers te diep: Groep van 10 heeft premier ingelicht

De Groep van 10 heeft maandagnamiddag geen vooruitgang gemaakt in de loononderhandelingen. Zowel werkgevers als werknemers hebben vastgesteld dat het water tussen de twee kampen te diep is. Daarom werd de voorzitter van de groep van tien, Bart De Smet (VBO), gevraagd om de premier en de minister van Werk in te lichten. Dat zegt ABVV-voorzitter Miranda Ulens maandagavond.