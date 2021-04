Vanaf 4 mei krijgen zwangere vrouwen topprioriteit voor vaccin bij huisarts: waarom moet het nu zo snel gaan terwijl experts eerder twijfels hadden?

Vanaf dinsdag 4 mei kunnen huisartsen zwangere vrouwen uitnodigen voor een coronavaccin. Dat gebeurt niet volgens leeftijd: ze krijgen topprioriteit. Over de inenting van zwangere vrouwen is al veel inkt gevloeid. Aanvankelijk waren experten terughoudend, nu kan het niet snel genoeg gaan. Wat is er veranderd? Wat weten we vandaag over zwangerschap, corona en de vaccins?