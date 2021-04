We willen wel reizen, maar durven niet dus halen reisbureaus alles uit de kast: “Tot week voor datum vier keer gratis omboeken”

Blijft mijn favoriete bestemming een rode zone? En wanneer krijg ik mijn prik? Het zijn de twee voornaamste redenen waarom we nog niet massaal onze zomervakantie boeken. Maar intussen doen touroperators er alles aan om ons toch op het vliegtuig of in de auto te krijgen. Door klanten zelfs tot vier keer gratis te laten omboeken, bijvoorbeeld.