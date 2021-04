Bekende influencer derde dodelijk verkeersslachtoffer in evenveel weken op E313

Leuven / Hasselt / Tessenderlo - Bij een zwaar verkeersongeval op de autosnelweg E313 in Tessenderlo is maandagmiddag de dertigjarige Kelly S., afkomstig uit Leuven maar woonachtig in Hasselt, om het leven gekomen. Het slachtoffer, een bekende influencer, reed in de staart van de file met haar wagen achteraan in op een stilstaande vrachtwagen. Het is het derde dodelijke verkeersongeval in evenveel weken op de snelweg richting Antwerpen.

Het dodelijke verkeersongeval op de E313 volgde op een botsing een uur eerder tussen Geel-Oost en Geel-West, ter hoogte van de werken in Oevel. Een lege paardenwagen met Nederlandse nummerplaten reed achteraan in op een vrachtwagen die een container vervoerde. De bestuurder werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Door dit ongeval was de E313 volledig afgesloten wat voor een lange file zorgde tot in Tessenderlo. Het was daar dat de jonge vrouw met haar witte personenwagen achteraan inreed op een vrachtwagen. Ondanks reanimatiepogingen mocht hulp voor de dertiger niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

4.182 keer geflitst

Het is al het derde dodelijke ongeval in nog geen drie weken door de wegenwerken in Oevel, waar een brug wordt hersteld. Ondertussen is extra signalisatie geplaatst en is de maximaal toegelaten snelheid verlaagd tot 70 km/uur. Maar dan nog lijken heel wat bestuurders zich niet aan de toegelaten snelheid te houden. Flitscontroles vorige week leverden maar liefst 4.182 overtredingen op. In totaal moesten 184 chauffeurs hun rijbewijs inleveren. Van een laagvlieger werd een foto genomen toen hij aan 184 km/uur de controlepost passeerde. De man zal het mogen gaan uitleggen bij de politierechter. De federale wegpolitie laat weten dat er nog meer zal gecontroleerd worden op de E313 richting Antwerpen.

Influencer

Kelly S. was een bekende influencer op Instagram en TikTok, waar de vrouw respectievelijk meer dan 10.800 en 83.000 volgers had. Haar vriend, Hasselaar Christiaan J., postte maandag een emotionele boodschap op TikTok.