Geen mens die op 13 januari, toen Lior Refaelov met de Gouden Schoen stond te blinken, kon voorspellen dat hij drie maanden later bij Anderlecht zou tekenen. Wat dreef hem richting Brussel? En hoe komt het dat hij niet bij Antwerp heeft verlengd? Een reconstructie.

LEES OOK (+). “Anderlecht heeft Lior Refaelov meer nodig dan Antwerp”

Het is 31 oktober 2020 wanneer we van de contractsituatie van Lior Refaelov voor het eerst een item maken. Logisch, want de Israëlische ...