De Wever ontkent dat extra 1,2 miljoen voor El Kaouakibi het daglicht niet mocht zien

De Antwerpse oppositie trok gisteren alle registers open in de confrontatie met het Antwerpse schepencollege over de subsidies voor de vzw Let’s Go Urban van Sihame El Kaouakibi. N-VA-schepen Nabila Ait Daoud moet opstappen volgens Vlaams Belang, maar burgemeester Bart De Wever wil graag iedereen aan boord houden. Hijzelf ligt onder vuur voor de toezegging van 1,2 miljoen euro extra subsidies zonder dat daar veel ruchtbaarheid werd aan gegeven.