VTM knipt controversiële passage uit uitzending met Julie Van den Steen: “Ik wil me oprecht excuseren”

VTM heeft een passage verwijderd uit het programma Later Als Ik Groot Ben met presentatrice Julie Van den Steen. Ze noemde haar opa, de man die ooit het lichaam van de vermoorde Congolese president Patrice Lumumba liet verdwijnen door het op te lossen in zwavelzuur, “een lieve man”. “Ik wil mij oprecht excuseren”, zegt ze.

Het programma kwam half februari al op tv, maar wie de aflevering van Later als ik groot ben met presentatrice Julie Van den Steen wil herbekijken via de app van VTM Go, krijgt sinds kort een iets ingekorte versie te zien. Een passage waarin Van den Steen verwijst naar haar grootvader, is eruit gehaald. Van den Steens opa was Gerard Soete, een voormalig rijkswachter die in 2000 overleed en een notoire rol speelde in de koloniale geschiedenis van ons land. Soete was de man die als inspecteur-generaal van de politie in Katanga in 1961 het lichaam van de vermoorde Congolese president Patrice Lumumba deed verdwijnen. Dat gebeurde door het in zwavelzuur op te lossen. Soete gaf dat ook zelf toe, kort voor zijn dood, en vertelde er op televisie ook bij dat hij nog twee tanden had bewaard, en een kogel waarmee Lumumba was doodgeschoten.

Lieve man

Van den Steen zegt in de uitzending dat ze daar niet over kan praten “omdat ze er niet bij was” en dat haar opa “een hele lieve, beschermende man” vond. Daar kwamen op Twitter veel negatieve reacties op. “Ik was er niet bij”? Ik ook niet hoor, maar de wandaden van Gerard Soete en het koloniale regime zijn ondertussen breed gekend. Dat jou opa thuis een lieve man was, zal wel kloppen. Dat spreekt hem echter niet vrij”, tweette PVDA-politicus Maxime Pirard.

Van den Steen excuseert zich daarvoor nu in een uitgebreid bericht op Instagram. “Op het moment van de opname was ik niet op de hoogte van wat mijn opa allemaal had gedaan en wat er gebeurd is toen. Mijn reactie daarop, nu ik dat wel weet, is uiteraard volledig het tegenovergestelde. Ik wil me daarvoor ook oprecht excuseren.”

Van den Steen zegt dat ze reacties krijgt als “krijg kanker” en “jij zou beter dood zijn”. “Dat ga ik nooit echt begrijpen”, zegt ze. “Maar de beweegreden erachter probeer ik zeker te vatten. Ik wil luisteren naar jullie, en vooral naar de Belgisch Congolese gemeenschap om bij te leren. Ik neem verantwoordelijkheid voor het verdriet en de pijn en woede die jullie voelden en nog steeds voelen na het zien van die passage.”

VTM laat weten dat de passage uit de herbekijkbare versie van het programma is gehaald “omdat het onderwerp meer context nodig heeft dan een programma over de schooltijd van een bekende Vlaming. Vandaar de beslissing om het fragment uit de aflevering te halen.”

