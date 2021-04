Overheid betaalt facturen sneller

De Belgische staat heeft vorig jaar een tandje bijgestoken in de betaling van facturen aan zijn leveranciers. Dat meldt de krant La Libre Belgique dinsdag.

In 2017 behoorde België nog tot de top vijf van de slechte betalers onder de Europese landen, maar volgens gegevens over de betalingstermijnen van facturen die de federale regering verstrekte in antwoord op een parlementaire vraag is de situatie aanzienlijk verbeterd.

De kanselarij van de premier bijvoorbeeld betaalde vorig jaar 90,5 procent van alle facturen op tijd, tegenover 76,8 procent in 2019 en minder dan 70 procent in 2018 en 2017. Buitenlandse Zaken betaalde in 2020 95,6 procent van de facturen op tijd. De FOD Beleid en Ondersteuning regelde 97,5 procent van de facturen binnen de termijn. Binnenlandse Zaken springt van 41 procent in 2018 tot 86 procent in 2020.

Bij de FOD Justitie betaalde men dan weer minder snel. 62,7 procent van de facturen werd er vorig jaar tijdig afgehandeld, tegenover 66,3 procent in 2019 en 65,1 procent in 2018. Defensie, doorgaans een goede betaler, zakte van 96 procent in 2016 tot 87 procent in 2019 en 2020.

Kortere betalingstermijn

In zijn antwoord op de parlementaire vraag herinnert premier Alexander De Croo (Open VLD) eraan dat de regering-Wilmés in maart 2020 bij het losbarsten van de coronacrisis had beslist om de betalingstermijnen in te korten. Dat moest helpen om bedrijven snel van inkomsten te voorzien. “De maatregel heeft een heel positieve impact gehad op de gemiddelde betalingstermijn”, stelt De Croo vast.