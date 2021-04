Mogelijk vervroegde verkiezingen in Californië

In de Amerikaanse staat Californië zijn voldoende handtekeningen ingezameld om een referendum te organiseren over het lot van de Democratische gouverneur Gavin Newsom. Dat hebben de lokale autoriteiten maandag meegedeeld.

Net als twintig andere staten biedt Californië de kiezers de mogelijkheid om een zogenaamde herroepingsstemming af te dwingen om zo de gouverneur de laan uit te sturen. Daarvoor zijn de handtekeningen nodig van minstens 12 procent van het totale aantal kiezers bij de laatste stembusgang. Dat komt in Californië neer op bijna 1,5 miljoen kiezers.

Volgens een laatste balans van de lokale autoriteiten heeft de petitie inmiddels meer dan 1,62 miljoen handtekeningen opgeleverd. De petitie, die al in februari 2020 begon, kan rekenen op de steun van de Republikeinse partij en aanhangers van de vroege president Donald Trump. Sinds de start van de pandemie wordt ze gevoed door onvrede over de coronamaatregelen van de 53-jarige Newsom, onder meer over de sluiting van kmo”s.

Het campagneteam van Newsom noemen machtsgreep van de Republikeinen in een staat waar maar een kwart van de stemgerechtigden op hun partij stemt. “Het is geldverspilling”, klinkt het onder meer. De organisatie “Rescue California”, een van de politieke comités die de herroepingsstemming steunen, heeft al 2,2 miljoen dollar, of 1,8 miljoen euro, ingezameld . Bijna de helft komt van twee bedrijven en van de Californische strekking van de Republikeinen.

30 dagen

De kiezers krijgen nu nog 30 dagen de tijd om hun handtekening in te trekken. Blijft een voldoende aantal kiezers achter de petitie staan, dan moet Californië een herroepingsstemming organiseren met de vraag of Newsom moet vertrekken en wie hem zou moeten vervangen. Dat zou in het najaar kunnen plaatsvinden. Onder meer trans icoon Caitlyn Jenner zou een oogje op de job hebben.

Tot dusver is het in Californië slechts één keer gebeurd dat een herroepingsstemming een andere gouverneur opleverde. Het is dankzij zo”n referendum dat acteur Arnold Schwarzenegger in 2003 namens de Republikeinse partij de sleutels van de dichtbevolkste en rijkste staat van de VS in handen kreeg.