Australië waarschuwt voor roffelende “oorlogstrommels”

De Australische minister van Binnenlandse Zaken Mike Pezzullo heeft gewaarschuwd dat de “oorlogstrommels” roffelen te midden van oplopende spanningen in de regio. Hij maakte zijn opmerkingen in een bericht aan zijn personeel ter gelegenheid van Anzac Day, de nationale dodenherdenkingsdag van Australië. Dat melden diverse lokale media dinsdag.

“In een wereld van voortdurende spanning en angst klinken de oorlogstrommels, soms vaag en in de verte, dan weer luider en steeds dichterbij”, aldus Pezzullo. “Vandaag de dag, nu vrije naties de roffelende trommels horen en bezorgd kijken naar de militarisering van kwesties waarvan we tot voor kort dachten dat ze geen katalysator voor oorlog zouden zijn. Laten we onophoudelijk blijven zoeken naar de kans op vrede, terwijl we ons opnieuw schrap zetten voor de vloek van oorlog”, aldus de minister.

Zijn opmerkingen komen op het moment van oplopende spanning tussen Australië en China over handelskwesties en groeiende onrust in Taiwan vanwege Chinese militaire vliegtuigen die onlangs het luchtruim van het land waren binnengedrongen. Peking beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Ook is er in de regio grote onrust over de militaire opbouw van China in de Zuid-Chinese Zee.

Zondag waarschuwde de Australische minister van Defensie Peter Dutton voor een mogelijke conflict met China over Taiwan. Dutton zei dat hij niet vond dat het conflict over Taiwan “buiten beschouwing moet worden gelaten”, aldus de Australische omroep ABC.