Juventus zit in vieze papieren, Cristiano Ronaldo heeft “twee opties” voor transfer

Als Juventus er niet in slaagt zich te plaatsen voor de Champions League, dan zoekt Cristiano Ronaldo andere oorden op. Dat schrijft Tuttosport.

De Oude Dame gaat vrijwel zeker niet voor de tiende keer op rij kampioen van Italië worden. Na het gelijkspel tegen Fiorentina staat Juventus pas vierde, op 13 punten van leider Inter. Atalanta is tweede met 68 punten terwijl Napoli én Milan evenveel punten tellen als de club uit Turijn: 66. En dan is er ook nog Lazio, dat mits een gewonnen inhaalwedstrijd op 64 punten kan komen.

De laatste vijf speeldagen in de Serie A worden dus bijzonder spannend in de strijd om de Champions League-tickets voor volgend seizoen, want enkel de top vier mag deelnemen.

Atalanta: Sassuolo (U), Parma (U), Benevento (T), Genoa (U), Milan (T)

Napoli: Cagliari (T), Spezia (U), Udinese (T), Fiorentina (U), Verona (T)

Juventus: Udinese (U), Milan (T), Sassuolo (U), Inter (T), Bologna (U)

Milan: Benevento (T), Juventus (U), Torino (U), Cagliari (T), Atalanta (U)

Lazio: Genoa (T), Fiorentina (U), Parma (T), Roma (U), Torino (T), Sassuolo (U)

Het is dus verre van zeker dat Juventus volgend seizoen in het kampioenenbal aan de slag zal zijn. Een seizoen zonder de Champions League, dat staat niet in de planning van Cristiano Ronaldo. En dus gonst het al een tijdje van de geruchten dat de Portugese aanvaller nadenkt over zijn toekomst.

Foto: ISOPIX

Een terugkeer naar Real Madrid is geen optie, aldus voorzitter Florentino Perez. Een terugkeer naar Manchester United wel. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de Portugees zijn makelaar Jorge Mendes een mandaat gegeven om verkennende gesprekken te voeren met de Engelse topclub. In Engeland zou trainer Ole Gunner Solskjaer hem graag verwelkomen.

LEES OOK. Hilariteit om bizarre actie van Cristiano Ronaldo, die moet vrezen voor een opmerkelijke ‘straf’ bij Juventus

En dan is er nog PSG. Juventus heeft het financieel bijzonder moeilijk en Ronaldo strijkt elk jaar 31 miljoen euro op. Volgens de geruchten in Italië is het dan ook een optie voor Juve om Ronaldo te verkopen en zo meer financiële ademruimte te creëren. En welke club heeft potentieel de centen om én een transfersom te betalen én Ronaldo een aanzienlijk salaris te bieden? PSG, natuurlijk.

Volgens Tuttosport, de sportkrant uit Turijn, zou de Portugees de club van Neymar en Kylian Mbappé als een mogelijke optie zien. Naast Man United. Ronaldo zou daardoor in zijn vierde topcompetitie aan de slag kunnen gaan na de Premier League, La Liga en Serie A. Bovendien krijgt hij al wekenlang forse kritiek voor zijn middelmatige tot slechte prestaties voor Juve. Na de wedstrijd tegen Fiorentina kreeg hij van La Gazzetta dello Sport zelfs een buis: 4,5 op 10.