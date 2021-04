Arbeiders en passanten ontsnappen aan kleine ramp: bouwkraan van dertig meter hoog stort in

Waasmunster - De Hoogstraat in het centrum van Waasmunster is aan een kleine ramp ontsnapt. Een grote bouwkraan van zo’n 30 meter hoog zakte er plotsklaps als een kaartenhuisje in elkaar. Als bij wonder werd enkel een generator die naast de kraan stond verpletterd.

De arbeiders die er aan het werk waren, hadden net een kabel vervangen en waren de kraan weer aan het opstellen toen het zwaar fout ging. De kraan zakte in elkaar en verpletterde een generator. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de gevolgen hadden we veel zwaarder kunnen zijn. De Hoogstraat is een drukke straat, waar veel verkeer en ook heel wat schoolkinderen passeren. Een geluk bij een ongeluk is ook dat de kraan recht naar beneden ingestort is en niet is omgevallen op de huizen. De ravage zou dan niet te overzien geweest zijn.

De generator langs de kraan raakte wel verpletterd. Foto: bfs

De kraan stond al enkele weken in de straat opgesteld voor de renovatie van een historisch pand. Een gespecialiseerde firma zal woensdag de kraan komen demonteren, een klus die niet zonder gevaar is, omdat het verwrongen metaal onder grote spanning staat. Daarom zal de Hoogstraat het grootste deel van de dag afgesloten zijn voor alle verkeer.