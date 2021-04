Nachtmerrie van Italiaans voetbalicoon is voorbij: Daniele De Rossi kan vrouw “37 dagen later” opnieuw vastpakken

Vreugde ten huize Daniel De Rossi. Het Italiaanse voetbalicoon is opnieuw thuis nadat hij vijf weken lang op de sukkel was met corona.

De Rossi werd begin april opgenomen in een ziekenhuis in Rome. Volgens het Italiaanse agentschap ANSA liep de voormalige aanvoerder van AS Roma, die in 2006 met Italië wereldkampioen werd, een longontsteking op.

De Rossi maakte sinds enkele weken deel uit van de staf van bondscoach Roberto Mancini. Eind maart werd de selectie geteisterd door een rist coronabesmettingen. Vier assistenten, bij wie De Rossi, testten toen positief op corona in aanloop naar de match tegen Litouwen. Ook zeven spelers legden destijds een positieve coronatest af.

Op 13 april mocht de gewezen beenharde Italiaanse middenvelder het ziekenhuis verlaten, maar toen wachtte hem nog een quarantaineperide van twee weken. Nu is De Rossi volledig hersteld van alle onheil en werd hij “37 dagen later” herenigd met zijn vrouw Sarah Felberbaum.