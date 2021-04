N-VA start campagne voor Australisch asielmodel met pushbacks voor boten

Oppositiepartij N-VA start een campagne op sociale media om haar pleidooi voor het Australisch asielmodel kracht bij te zetten. Daarin zou iemand die illegaal in de Europese Unie aankomt, niet langer verblijfsrecht hebben. De partij wil haar pleidooi kracht bijzetten met een resolutie in de Kamer.

N-VA breekt al langer een lans voor het Australisch model. Het meest controversiële aspect van dat migratiemodel zijn de pushbacks van boten met illegale migranten en een jarenlang verblijfsverbod voor wie het land illegaal probeert te bereiken. Daarnaast worden er wel vluchtelingen binnengevlogen en kiest dat model voor een betere opvang in de regio van herkomst.

De partij verwijst naar de vele doden die nog altijd te betreuren vallen op weg naar Europa. “Het blijft dweilen met de kraan open zolang er Europees verblijfsrecht verleend wordt na een illegale reis. We stimuleren mensensmokkel in plaats van ze te bestrijden”, zegt Kamerlid Theo Francken.

In de videoboodschap benadrukt de gewezen staatssecretaris dat hij niet voor een pure kopie gaat van het Australisch model, maar naar een eigen interpretatie op Europees niveau. “Australië is een eiland en de EU niet”, luidt het. Ook verwijst hij naar de opvangplaatsen voor de bootvluchtelingen die Australië op eilanden had ingericht. De toestand was daar “onaanvaardbaar”, klinkt het nog.