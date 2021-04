Wolf gespot dicht bij Nederlandse grens: komt hij ook onze richting uit?

Essen / Kalmthout -

Er is voor het eerst een jonge wolf gefotografeerd in West-Brabant (Nederland), op 28 kilometer van Essen. Jan Loos van Welkom Wolf sluit niet uit dat het zwervend dier iets te maken heeft met de zeven doodgebeten schapen in de Kalmthoutse Heide op 15 april of met drie doodgebeten geiten op 6 april in het Turnhouts Vennengebied. Het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) heeft het DNA-onderzoek nog niet afgerond.