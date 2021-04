Eupen neemt afscheid van coach Beñat San José

Beñat San José is komend seizoen niet langer de hoofdcoach van eersteklasser KAS Eupen. Het aflopende contract van de 41-jarige Spanjaard aan de Kehrweg wordt niet verlengd, zo maakte de club dinsdag bekend.

Beñat San José was twee seizoenen in de Oostkantons aan de slag. In het huidige seizoen werd de reguliere competitie afgesloten op de twaalfde plaats, waardoor ze niet in aanmerking kwamen voor de play-offs.

“De coach is tot de conclusie gekomen dat de tijd rijp is voor een nieuwe uitdaging”, zo klinkt het in de mededeling. Als mogelijke opvolger wordt ex-speler Luis Garcia naar voren geschoven.