Coronamaatregelen blijven nodig, ook als iedereen gevaccineerd is: “We zullen moeten leren leven met het virus”

Ook wanneer straks iedereen gevaccineerd is, dan nog blijft een set maatregelen nodig om te verhinderen dat corona opnieuw uitbreekt. Het moet bijvoorbeeld mogelijk blijven lokaal een mondmaskerplicht op te leggen. Dat beveelt het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek aan, in zijn volgend advies aan de overheid. Virologen kunnen zich vinden in dat advies.